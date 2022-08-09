Erdoğan'ın ziyareti için kaldırılan portreler eski yerlerine asıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın oturduğu bölümün arkasında duran Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli portrelerinin ise yerleri değiştirilmişti.
Hüseyin Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, Erdoğan’ın ziyaretinde yerleri değiştirilen Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli portrelerinin bugün eski yerlerine asıldığını açıkladı.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aslan, "Yönetim kurulumuz gerekli işlemleri yapmaktadır. Tablolarımız yerlerine asılıyor. Cemevimiz eski haline dönüyor" ifadelerine yer verdi" dedi.