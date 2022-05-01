Erdoğan'ın yargı anlayışı: 'Şöyle bir hafta nezarethanede kalsalar fena mı olurdu?'

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı Gezi Parkı davası hâlâ gündemde.
Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayınlanan yazısında gelinen noktayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları üzerinden değerlendirdi ve geçmişten örnekle iktidarın 'yargı anlayışından' bir kesit ortaya koydu. Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen hak ihlali kararı hatırlatılan Erdoğan, "AİHM'lik iş kalmadı, bitti bu iş" demişti.
"Bu cümle normalde kurulmamalıydı, çünkü AİHM’nin itirazı 'tutukluluk' haline ilişkindi ve 'hükümlülük' haliyle bunun ortadan kalkacağına inanılıyordu. Bu yapılmıştı yani. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ben buraya nasıl geldiğimizden biraz söz edeceğim, çok ilginç örneklerle hem de" diyen Bozkurt, şöyle devam etti: