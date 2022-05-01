Milli Saraylar'a bağlı müzelerin bilet fiyatlarına düzenleme

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalarda uygulanacak ziyaret, tahsis, arşiv, araştırma ile görüntü alma usul ve esasları ile bilet fiyatları için yeni düzenlemeye gidildi.

Yeni bilet fiyatları 1 Mayıs itibarıyla uygulanacak. İslam Medeniyetleri Müzesi’nin bilet fiyatları ise 5 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

Seyahat acentaları söz konusu müze ve benzeri yerlere aylık veya yıllık rezervasyon yaptırabilecek, indirimli bilet alabilecek.

Müzekart geçerli olacak

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, müze, köşk, kasır ve tarihi fabrikalarda Müzekart da geçerli olacak.

Topkapı Sarayı’nda Müze Kart ile Museum Pass Türkiye ve Museum Pass İstanbul kartları geçerli kılınırken Harem ve Aya İrini bölümü kapsam dışında bırakıldı.

Dolmabahçe Sarayı’nda ise Selamlık bölümünün dışındaki mekanlarda Müze Kart’ın geçerli olduğu açıklandı.

Yabancı turiste farklı fiyat

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalar için belirlenen giriş ücretler, yerli ziyaretçi, yabancı ziyaretçi ve indirimli fiyatlar şeklinde belirlendi.

Düzenlemeye göre Dolmabahçe Sarayı’na giriş fiyatı Türk ziyaretçiler 100, yabancı ziyaretçiler ise 300 lira, Topkapı Sarayı kombine bilet için Türkler 100, yabancılar 320 lira ödeyecek.

Diğer saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalar için ise fiyatlar 10 lira ile 350 lira arasında değişecek.