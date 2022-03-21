Erdoğan'ın yardımcısı Ömer İleri: Vatandaş istediği eleştiriyi yapabilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, ‘Sosyal Medya Yasası’nın kısa süre içinde TBMM'ye geleceğini söyledi.

İleri TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında sosyal medya düzenlemelerine ilişkin soruları cevapladı.

“Vatandaş istediği eleştiriyi yapabilecek” iddiasında bulunan İleri, ayrıca AKP'nin paralı trolleri olmadığını ileri sürdü.

Sosyal Medya Yasası çalışmalarının devam ettiğini belirten İleri, kısa süre içerisinde Meclis'e geleceğini düşündüğünü belirtti ve şunları söyledi: