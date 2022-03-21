Erdoğan'ın yardımcısı Ömer İleri: Vatandaş istediği eleştiriyi yapabilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, ‘Sosyal Medya Yasası’nın kısa süre içinde TBMM'ye geleceğini söyledi.
İleri TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında sosyal medya düzenlemelerine ilişkin soruları cevapladı.
“Vatandaş istediği eleştiriyi yapabilecek” iddiasında bulunan İleri, ayrıca AKP'nin paralı trolleri olmadığını ileri sürdü.
Sosyal Medya Yasası çalışmalarının devam ettiğini belirten İleri, kısa süre içerisinde Meclis'e geleceğini düşündüğünü belirtti ve şunları söyledi:
- Sosyal medya yasasında muhalefetin eleştirilerinin aksine, her vatandaşımız istediği gibi eleştiri yapabilecek. Ama açıkçası sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Özgürlükler sorumluluklarıyla birlikte geliyor. Bu gündelik hayatta da böyle. Sosyal medyada da böyle beklentiler var. Bu sadece bize özgü değil dünyada da durum aynı.
- AK Parti'nin trol hesapları yok. Dezenformasyon denen şey ciddi bir sıkıntı kaynağı haline geldi. Dezenformasyon yapma yoluyla toplumun bütünlüğünü bozma, toplumda huzursuzluk oluşturma yeri geldiğinde de kişileri hedef alarak itibar suikastı yapma... Bunun tabii ki bir sonucu olmalı. Bununla bir mücadele ortaya konmalı.
- Dezenformasyonu yapmaya çalışan kişiler söz konusu olunca neler yapılacak noktasında bir taslak kısa zamanda gelecek. Cezai müeyyideler masada konuşuluyor. Almanya örneği var. Dezenformasyon, yalan haber yayma. Onların Ceza Kanunu'nda bu katalog suçlarına girmiş durumda. Bunların sonucunda geldiğimiz nokta eleştiri yapmak yasak. Tabi ki değil.
- Twitter'a TC kimlik numarasıyla girmek gibi bir çalışma şu an yok.