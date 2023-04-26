Erdoğan'ın yardımcısı Oktay: Asla bölgecilik, mezhepçilik yapmadık

Kırıkkale'de toplu açılış törenine rahatsızlığı nedeniyle programlarını iptal eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP'nin milletvekili adayı Fuat Oktay katıldı.

Kırıkkale Garı'nda düzenlenen törende konuşan Oktay, Erdoğan'ın rahatsızlığına değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor, şevk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.

Oktay, insanları etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşinde olduklarını ileri sürdü. Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler şahitsiniz, bugüne kadar asla hemşericilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor-hakir görmedik. Şu Alevi'ymiş, şu Sünni'ymiş; bunlar Türk'müş; berikiler Kürt'müş, Muhacirmiş, Arap'mış, Çerkes'miş demedik. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. 3-5 oy uğruna birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına; kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin 70'lerin, 90'ların anarşi günlerine döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Hele hele pireye kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız."