Erdoğan'ın vekillerle yaptığı görüşmeden ilk bilgiler sızdı: Eleştirilerini sıraladılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra partisinin milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere yeniden başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığındaki 48 milletvekili ile dün kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dinledi.

Toplantıda, bundan sonraki hedeflerinin "enflasyon odaklı mücadele" olacağını belirten Erdoğan'ın, milletvekillerine de "Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine izin vermeyin. Gidin bakanlıklardan doğru bilgiyi alın vatandaşa doğruları anlatın" mesajı verdiği öğrenildi.

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