Erdoğan'ın vekillerle yaptığı görüşmeden ilk bilgiler sızdı: Eleştirilerini sıraladılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra partisinin milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere yeniden başladı.
BBC Türkçe'nin haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığındaki 48 milletvekili ile dün kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dinledi.
Toplantıda, bundan sonraki hedeflerinin "enflasyon odaklı mücadele" olacağını belirten Erdoğan'ın, milletvekillerine de "Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine izin vermeyin. Gidin bakanlıklardan doğru bilgiyi alın vatandaşa doğruları anlatın" mesajı verdiği öğrenildi.
AKP'li vekiller eleştirilerini sıraladı
- Toplantıda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü, tarım sektöründeki sorunları aktarırken, gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle, çiftçilerin gübre kullanamadığını, bu durumun da tarım ürünlerinin verimini düşüreceği görüşünü dile getirdiler. Benzer şekilde yem fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hayvancılığı olumsuz etkilediği ve bu durumun et fiyatlarına da yansıyacağını dile getirdiler.
- Ayrıca kuraklık nedeniyle sulama için acil gölet yapılması, devam eden yatırımlara ödenek aktarımı talepleri de Erdoğan'ı iletildi.
- Erdoğan'la yapılan toplantıda gündeme gelmemekle birlikte, AKP içinde başta tarım ürünleri olmak üzere temel gıda maddelerine yönelik fiyat artışını engellemek için "temel gıda ihracatına kota getirilmesi" seçeneği de tartışılıyor.
- Edinilen bilgiye göre toplantıda söz alan bir milletvekili ise iktidara yakın gazete ve televizyon haberlerinin kamuoyu üzerinde etkisi olmadığı, bu nedenle de iktidarın yaptıklarının muhalefet partili seçmene ulaşamadığı eleştirisinde bulundu.
- Yurttaşların haber almak için artık YouTube kanalları veya yabancı medya kuruluşları ve ajanslarından bilgi edinmeye yöneldiğine işaret eden aynı milletvekili, "İnsanlar doğru bilgi vermediğinizde, bilgi alacağı başka kaynaklara yönelir. Bizim parti olarak o boşluğu dolduracak yaklaşım içinde olmamız lazım" eleştirisi yöneltti.