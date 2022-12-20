Erdoğan'ın 'ucuz' dediği Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar uçtu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın ucuz satış yapıldığını iddia ettiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerin bir yıllık fiyat değişimlerini araştırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre enflasyon yüzde 84,39 buna karşın kooperatif marketlerinde bir yıl içerisinde oluşan fark yüzde 263. Bulut, akaryakıttan elektriğe, gübreden tohuma zamların, iğneden ipliğe temel gıda maddelerine yansıdığını kaydetti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP’li Bulut, “5 bin 500 TL olan asgari ücret fahiş zamlar karşısında eridi. Vatandaşın alım gücü kalmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘fiyatlar gayet uygun’ dediği kooperatif mağazalarında geçen yıl 134,30 TL’ye alınabilen 12 kalem ürün bu yıl 487,50 TL’ye yükseldi. TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon yüzde 84,39 ama kooperatif marketlerde bir yıl içerisinde oluşan fark yüzde 263. Zam gelmeyen tek ürün var o da 25 kuruşluk market poşeti” dedi.