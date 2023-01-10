Erdoğan'ın uçak filosunu eleştirdiği için yargılanan gazeteci beraat etti

Gazeteci Ender İmrek hakkında 30 Temmuz 2021'de yayınlanan “Türkiye yanıyor, saray izliyor” başlıklı yazı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdoğan'ın avukatı, İmrek'in cezalandırılmasını talep etti. İmrek ve avukatı ise yapılan eleştirilerin yürütmeye yönelik olduğunu söyleyerek yazıda yer alan ifadelerin, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle İmrek'in beraatine karar verdi.

Erdoğan'ın uçak filosunu eleştirmişti

İmrek, söz konusu yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saray'ın kaç uçağı var? 8 mi? 13 mü? Peki yangın uçağı…Türkiye'nin kaç yangın uçağı var…Saraylara harcanan o paralarıyla kaç yangın uçağı alınırdı? Beş mi? 10 mu…Kaç? Kıbrıs'a kaç uçakla gittiler? 8 miydi? 8 uçakla gittikleri Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara verilen müjde neydi? Yeni bir saray…”