Erdoğan'ın türban için anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmadı: Görmemiz lazım

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün Kabine Toplantısı'nda sunulacağını bildirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yok ki! Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın son sözlerini Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın anayasa teklifine ilişkin "Görmemiz lazım" dedi.