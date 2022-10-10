Erdoğan: Başörtüsüne anayasal güvence çalışması bugün Kabine'de sunulacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün Kabine Toplantısı'nda sunulacağını bildirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yok ki! Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

'Yurt sorunu çözüldü, talep yok'

Burada yaptığı konuşmada, yurt sorununu AKP iktidarı döneminde çözdüklerini söyleyen Erdoğan, şu an çok sayıda yurt olduğunu ancak “talep olmadığını” savundu. Erdoğan, "Şu anda bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara rahatlıkla cevap verir haldeyiz. Talep yok" diye konuştu.

'Öğrenci disiplin yönetmeliğini değiştiriyoruz'

Üniversitelerde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin değiştirileceğini bildiren Erdoğan, "Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz" dedi.

Bu kapsamda 35 yaş üzerindeki kadınlar için de ek kontenjan hakkı tanımlanacağını kaydeden Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız" ifadelerini kullandı.

Süper güvenlik meslek yüksekokulları

Siber güvenlik meslek yüksekokulları açılacağını bildiren Erdoğan, "Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Enflasyon rakamları herkesi zorluyor, bunaltıyor'

"Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor. Soğuk savaşın bitmesiyle barış ve özgürlükler adına yeşeren umutlar, son yıllarda yerini korku ve faşizme bırakmaya başladı. Son 60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları herkesi zorluyor, bunaltıyor. Ekonomisi kırılgan devletler bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyor. Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Ekonomik krizle birlikte bu vahim tablonun fakir ülkeler ve toplumlar aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz.

Zengin daha da zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta farklı toplum kesimleri arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Dünya nüfusunun yüzde 1’ine tekabül etmeyen bir kesim parasına para katarken Afrika’dan Asya’ya milyarlarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Ekonomik krizle birlikte bu vahim tablonun fakir ülkeler aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz.

'Bu kışı nasıl geçireceğiz, bunu anlatıyorlar'

Kış mevsimiyle bu ülkelerde enerji ve gıda güvenliği konusundaki endişeler tırmanıyor. Prag Zirvesi'nde liderlerden bunu dinledim, hep bu kışı nasıl geçireceğiz, bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir derdimiz yok' dedim.

Liderler sadece anı düşünüyorlar. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı aklıselim ile değerlendirmiyorlar. Ekonomisi zayıf, sosyal barışını tam manasıyla tamamlayamamış kırılgan devletler bu süreci sürdürmekte zorlanıyor. Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi gelişmelerin yaşanması kaçınılmaz. Mevcut yapının devam etmesi mümkün değildir. Türkiye yüzyılı ifademiz tüm alanlarla vücut bulacak ve gerçeğe dönüşecektir.

'Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda buna doyum olmaz'

Parası pulu imkanı varsa İstanbul'a gelecek, yoksa üniversite okuyamayacaktı. Şimdi tüm akademisyenlerimiz Kars'a da, Ağrı'ya da, Muş'a da, Hakkari'ye de gidiyor ve yavrularımızı evlerinin yanı başındaki üniversitelerde okutuyor. Ufkunuz yoksa o zaman yapılacak herhangi bir şey yok.

Türkiye altyapısını bitirdi, bunun için de Türkiye'nin geleceği aydınlık böyle bir sıkıntı yok tespiti yapmışlardı. Biz de dedik ki, bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyız. Her geçen gün daha ileriye gideceğiz. Hele hele bu yıl sonu, önümüzdeki yıl başı gibi Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.

Geçenlerde uluslararası iktisatçılarla bir toplantı yaptık; şu tespiti yapmışlar, Türkiye altyapısını bitirdi, onun için de Türkiye’nin geleceği aydınlık sizde böyle bir sıkıntı yok. Her geçen gün daha da ileriye gideceğiz. Hele hele inşallah şöyle bu yıl sonu önümüzdeki yıl başı gibi Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda buna doyum olmaz.

Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara, siyasi baskılardan altyapı eksikliklere kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. İkna odaları. Ah ah! Dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahneden ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazınmıştı. Bunları biz unutuyor muyuz! Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak okula sokmamak, tekme tokat onları dışarı atmak gibi uygulamalara tabi tuttular.

Hatırlayın, harç meselesi. Harçlardan dolayı öğrenciler sürekli boykotlar boykotlar... Harçları biz kaldırdık. Şu anda öğrencilerin harç diye bir sorunu yok. Bitti o iş. Mevcut yükseköğretim yurtları taleplere cevap veremiyor diye bağırıp durdular. İnsaf edin ya. Şu anda bizim 850 bin öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarımız var. İhtiyaçlara rahatlıkla cevap verir haldeyiz. Talep yok. Bu noktaya geldik.

Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var. Anayasa teklifi değişikliğimizle bu temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım. Çünkü yasal düzenlemeye ihtiyaç yok ki. İhtiyaç yokken çıktı yasal düzenleme yapalım dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu. Bu işler aşıldı artık. Eğer samimi ve dürüstsen gel Anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım.

'Yükseköğretimin ekonomik getirisi fark oluşturmaya devam ediyor'

Yükseköğretimin ekonomik getirisi fark oluşturmaya devam ediyor. Üniversite mezunlarının yıllık ortalama geliri lise ve dengi okul mezunlarına göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksektir. Aynı şekilde veriler üniversite mezunlarının istihdam oranlarının lise mezunlarına göre daha yüksek olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yükseköğretimde geldiğimiz seviyeyi kafi görmüyor günü ihtiyaçları ve milletimizin beklentileri çerçevesinde ilave adımlar atmayı sürdürüyoruz. Temmuz ayında eğitimini yarıda bırakanlara yeniden üniversitelerin kapısını açtık."