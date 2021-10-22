Erdoğan'ın tehdidine yanıt geldi: 'Bu tehdit halkımız eliyle bir an önce bertaraf edilmeli'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı "milli güvenlik tehdidi" ilan eden sözlerine Türkiye Komünist Partisi'nden yanıt geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Erdoğan bugün sosyal medyanın milli güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Sosyal medya hakkında tartışmalı pek çok konu var, ancak Erdoğan ve partisinin bu ülke ve halkı için tehlikeli olması tartışmaya kapalı bir gerçek. Bu tehdit halkımız eliyle bir an önce bertaraf edilmeli" ifadesi kullanıldı.