Erdoğan'ın talimatıyla Gelecek Partisi'ne ittifak teklifi iddiası

KRT TV ekranlarında yayınlanan Çiğdem Akdemir ile Söz Meclisi programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KRT TV'de yer alan habere göre, Özdağ, anayasanın ilişkili maddeleri gereğince AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini belirtti. Özdağ, yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda yeni arayışların ortaya çıktığını ifade ederek, çeşitli muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik girişimlerin olduğunu söyledi.

Özdağ, AKP dışından üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede Gelecek Partisi'ne Cumhur İttifakı ile bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi.

Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini öne süren Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi.