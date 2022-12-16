Erdoğan'ın 'sürtük, kemirgen' sözleri fikir özgürlüğü sayılmıştı: 'Ne hakaret onu anlamıyoruz'

Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan hukuk mücadelesini yıllarca sürdürmüş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi Direnişi'ne katılanlar için sarf ettiği sözlere karşı suç duyurusunda bulunmuş, ancak takipsizlik kararları verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na önceki gün "hakaret" gerekçesiyle verilen cezaya tepki gösteren Aydoğan, yargının Erdoğan'ın Gezi direnişçilerine "hain, ajan, çapulcu, sürtük" gibi sözlerini "fikir özgürlüğü" kapsamında gördüğünü dile getirdi.

"İmamoğlu için yargıdan çıkan siyasi karar AKP'nin yargı üzerindeki baskısının pratiğe dönmüş bir örneği" diyen Aydoğan, "Kime, hangi mahkemeye göre ne hakaret onu anlayamıyoruz" ifadesini kullandı.

Aydoğan şunları söyledi:

"Gezi Direnişinden hemen sonra Erdoğan'ın Gezi olaylarına karışanlar için sarfettiği 'hain, ajan, çapulcu, kemirgen, dış mihrakların piyonu', en son olarak da 'sürtük' kelimesi için ben o vakit İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel soruşturma bürosuna hakaret olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştum. Savcılık takipsizlik kararı vermişti. İtirazımız üzerine 10. Sulh Ceza Hakimiliği bu sözleri fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirmişti. AYM'ye itirazımız da değerlendirilmedi ve hakimliğin vermiş olduğu kararı onadı.

İmamoğlu kararı ile bunu değerlendirirsek hangisi veya kime hangi mahkemeye göre ne hakaret onu anlayamıyoruz. İçişleri Bakanı seçilmiş bir kamu görevlisi olan İmamoğlu'na 'ahmak' diyebiliyor o da 'asıl ahmak seçimleri iptal edenlerdir' dediğinde kamu görevlisine hakaretten dava açılıp kısa sürede ceza veriliyor. Yargı siyasi iradenin elinde adeta bir cezalandırma kurumu haline getirilmiştir.

Milyonlarca kişiye hakaret ediliyor ve bu fikir hürriyeti kapsamında değerlendiriliyor. Kendisine hakaret edilene cevap verince cezalandırılıyor."

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tehditler aldığını, defalarca gözaltına alındığını belirten Aydoğan "Adalet çifte muamele yapmamalı, şahıslara, duruma, zamana göre siyasi kararlar ülkemizi gelecegine vurulmuş kara bir leke olarak tarihe geçecektir" dedi.