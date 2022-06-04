Erdoğan'ın 'sürtük' açıklaması hakkında suç duyurusunda bulunan Kılıç'a ölüm tehditleri

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Direnişi'ne katılanlar yurttaşlara “sürtük” demesinin ve bir kez daha “camide içki içildiği” iddiasını ortaya atmasının ardından birçok yurttaş Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İlk suç duyurusunu yapan CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç olmuştu. Kılıç, suç duyurusunda bulunduktan sonra sürekli hakaret içeren mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

'Camide içki içildi' iddiası suç niteliğinde bir isnattır

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, hukukçu olan milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Erdoğan'ın “camide içki içildiği” iddiası hakkında, “Böyle bir iddia bugüne kadar hiçbir delil ile ispat edilmemiş, suç niteliğinde bir isnattır” dedi. Kılıç, söz konusu caminin müezzini Fuat Yıldırım'ın emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. İçki içildiğini görseydim zaten müdahale ederdim ve içilseydi bunu söylerdim” sözlerine de atıfta bulundu.

'Erdoğan AKP Genel Başkanı sıfatıyla yargılanmalı'

Erdoğan'ın ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediğini iddia eden Kılıç, “Asılsız bir iddia üzerinden, halkın dini değerleri üzerinden gezi protestolarına katılmış olanları da bir kesime ait göstererek, arasında gerilim yaratacak, çatışma çıkaracak, birbiri aleyhine kin ve düşmanlığı teşvik edecek şekilde yapılan açıklama açıkça bu suçu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanı sıfatı ile değil, AKP Genel Başkanı olarak yaptığına dikkat çeken Kılıç, bu hususun göz önüne alınarak yargılanmasını istedi.

Ölüm tehditleri ve hakaretler

Sevda Erdan Kılıç, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından çok sayıda hakaret ve ölüm tehdidine maruz kaldığını açıkladı. Baskı ve saldırılara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Kılıç, “Şunu bilin ki; sizden de ağababalarınızdan da bugüne kadar korkmadık, bundan sonra da korkmayız. Bir adım geri atan namerttir. Hodri meydan” dedi.