Erdoğan'ın sözlerine yandaş medyadan ‘sansür’: Talimat Altun'dan...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde camide Sezen Aksu’yu hedef alarak “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir” ifadesini kullanmıştı.

Camide gerçekleşen bu konuşma kendisine hiçbir yandaş medya kurumunda yer bulamadı.

Fahrettin Altun'dan 'yayımlamayın' talimatı

Edinilen bilgiye göre, camideki haberi takip eden gazetecilere konuşmanın haberinin yapılmaması talimatı bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından verildi. Konu daha sonra da bu nedenle gündem edilmedi.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde FOX TV'de yayımlanan Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Nevşin Mengü şunları söylemişti:

"Çamlıca Camisi'nde yaptı Cumhurbaşkanı bu açıklamayı. Cuma sonrası. Dikkat ederseniz bir cep telefonu görüntüsü, dikey çekilmiş. Aslında Cumhurbaşkanı'nı takip eden çok sayıda gazeteci var. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabirleri var. Cumhurbaşkanı'nın bütün programını takip ederler. Özellikle cuma günleri takip edilir Cumhurbaşkanı. Çünkü gelenek haline geldi, hep cuma namazı çıkışında açıklama yapar. Siyaset sorulur falan... Yalnız bugün bana gelen bilgi, cami içinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı sırada gazeteciler bunu duyuyorlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri geliyor 'arkadaşlar bunu yazmayın lütfen. Fahrettin Bey de yazılmasını istemiyor' diyor”.