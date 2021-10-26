Erdoğan'ın Soros'la yaptığı görüşmenin içeriğini anlattı

AKP’nin kurucuları arasında yer alan CHP’li vekil Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da George Soros ile yaptığı 2005 yılındaki görüşmeyi HalkTv ekranlarında anlattı.

Şener, kendisinin de yer aldığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Soros'un bulunduğu sadece bir toplantıda yer aldı. O da Ankara'daki Başbakanlıkta yapılan toplantıdır. Toplantının yapıldığı salon benim odama bitişik bir salondur. Özel kalemden yarım saat bir saat önce aradılar şu saatte bir toplantı var dediler. Kapıdan çıkıp toplantı salonuna girerken fısıltılardan Soros ve yanındakilerin geleceğini öğrendim. Hatırladığım kadarıyla da bu toplantıda hiç görüş bildirmedim, hiç konuşmadım. Sadece konuşulanları dinledim. Konuşmalarda bir sohbet havası vardı.

O sırada biliyorsunuz Türkiye için Avrupa Birliği süreci önemliydi. Müzakerelerin yaklaştığı bir tarihti sanıyorum. Bununla bağlantılı olarak hükümetin insan haklarına, hukukun bağımsızlığına, demokratik değerlere verdiği önemi anlatan bir konuşma oldu. Nötr şeylerdi, somut güncel hiçbir konu konuşulmadı."