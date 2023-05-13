Erdoğan'ın son durağı Kasımpaşa oldu: Kandil’deki teröristler neyse bay bay Kemal de odur

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden bir gün önce İstanbul Kasımpaşa’da düzenlenen mitingde konuştu.

Kalabalığa muhalefet liderlerinin kırpılmış açıklamalarının olduğu propaganda videosunu izleten Erdoğan, daha sonra şunları dedi: