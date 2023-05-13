Erdoğan'ın son durağı Kasımpaşa oldu: Kandil’deki teröristler neyse bay bay Kemal de odur

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden bir gün önce İstanbul Kasımpaşa’da düzenlenen mitingde konuştu.
Kalabalığa muhalefet liderlerinin kırpılmış açıklamalarının olduğu propaganda videosunu izleten Erdoğan, daha sonra şunları dedi:
- Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiş öyle rastgele bir tercih değil. Biliyorsunuz biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum buralarda geçti. (...) Bugün de ülkemizin tarihi bir seçimi öncesi yine Beyoğlu'nun huzurundayız.
- Bay bay Kemal bölücü, bay bay Kemal bu teröristlerle işbirliği halinde. Kandil’deki teröristler neyse, ne yazık ki bay bay Kemal de odur. İşte şu anda bu yuvarlak masanın etrafındakiler ne yazık ki bunlarla işbirliği halinde.
- Bir önceki seçimlerde karşımıza çıkardıkları bu seçimde de kendi kurduğu partinin adayı olarak yarışa katılan kişiye yaptıklarına bakın. Neler söylediler, hangi hakaretleri ettiler, kimleri devreye soktular. Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün en iğrenç yöntemi olan montaj kaset kumpası ile alçaklıkta tavan yaptılar. Üstelik aylardır sürekli kaset, montaj, yapay zeka diyerek ortalığı velveleye verenler de kendileriydi. Artık kabahatlerinin üzerine örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz.