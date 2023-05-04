Erdoğan'ın Seçim Kanunu'nu ihlal eden görseli hakkında karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse’nin görsellerinde Seçim Kanunu’na aykırı bir şekilde Türk Bayrağı’nın kullanılması üzerine Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, araç üzerindeki görsellerin sökülmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere gönderilmesine karar verdi.

Benzeri biçimde CHP’nin itirazı üzerine, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP bayraklarının kaldırılmasına da karar verdi.

AKP ve MHP'li seçim kurulu üyeleri, her iki karara da karşı oy kullandılar. (ANKA)