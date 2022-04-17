Erdoğan'ın 'sanatçı ve sporcu' iftarına kimler katıldı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda "sanatçı", oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında buluştu.

Oda TV'de yer alan habere göre, iftar programına Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rapçi Resul Aydemir, Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan,Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Programda bir konuşma yapan Erdoğan, "İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiç bir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.