Cüneyt Arkın Kemal Sunal'ın hazzetmediği şarkıcıyı yazdı, yanıt geldi

Oyuncu Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu olduğunu belirttiği Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini belirterek yaşadıkları bir anıya yer verdi.

Arkın kitapta söz konusu olayı şu sözlerle aktardı:

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi... Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?"

Gencebay'dan yanıt geldi

Odatv, kitapta yer verilen bu anıda geçen arabeskçinin Orhan Gencebay olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin bir magazin programında açıklamada bulunan Orhan Gencabay, "Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal.Cüney Arkın, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi" dedi.