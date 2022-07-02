Erdoğan'ın programının neden iptal edildiği belli oldu

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini söylemişti.

Sosyal medyadan duyuru yapan Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa’da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler" ifadesini kullanmıştı.

'Soğuk algınlığı' nedeniyle programlara katılamamış

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’den geldi. Bursa’daki yerel televizyon kanallarından AS TV’nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan’ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi. Özen, "Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum" dedi.