Erdoğan'ın programı iptal edildi: Yerine Binali Yıldırım konuşacak

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Sosyal medyadan duyuru yapan Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa’da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler" dedi.

Gürkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir."