Erdoğan'ın programı iptal edildi: Yerine Binali Yıldırım konuşacak

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programlarının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Sosyal medyadan duyuru yapan Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa’da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler" dedi.
Gürkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: