Erdoğan'ın programı için 'namaz muafiyeti' kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Diyanet tarafından önceki akşam yapılan program için personelin seferber edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Ankara’daki bazı ilçe müftülükleri, “her din görevlisinin, çevresinden en az 4-5 kişiyi de alarak iki saat önceden program salonunda hazır olmasını” isterken, “programa katılan imamların akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğunu, camide namaz kıldıracak bir kişinin görevlendirilmesi gerektiğini” belirtti.

Bazı imamların, söz konusu zorunluluktan rahatsız olduğu ve “Camileri boşaltmak zorunda kaldık” dediği öğrenildi.