Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Hava Harekatı görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabı, Erdoğan'ın Endonezya ziyareti dönüşünde Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında bilgi aldığı görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.

Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti dönüşünde Pençe Kılıç Hava Harekâtı’nın başlatılması talimatını verdi" denildi. (AA)

Haber

TSK'dan Irak ve Suriye'ye hava harekatı