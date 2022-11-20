Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Hava Harekatı görüntüleri paylaşıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı'nın hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti dönüşünde Pençe Kılıç Hava Harekâtı’nın başlatılması talimatını verdi" denildi. (AA)