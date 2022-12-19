Erdoğan'ın özel uçakla gittiği finali Arjantin Devlet Başkanı televizyondan izledi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı.

Normal süresi 2-2, uzatması 3-3 biten mücadeleyi Arjantin penaltı atışlarıyla kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon Arjantin'in Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Dünya kupası final maçını Katar’a gitmek yerine evinde ailesiyle takip etti.

Erdoğan özel uçakla gitti

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Finali izlemek için Katar'a özel uçağıyla giden Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da maçı izleyenler arasındaydı.