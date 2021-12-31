Erdoğan'ın örnek aldığı isim işte bu: 'Ulan köpek, ulan pezevenk, ulan kaltak...'

AKP'nin tetikçi yayınlarından biri olarak bilinen Yeni Akit'in yönetimindeydi.

Altı yıl önce Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde öldü.

Ölümünden 6 yıl sonra bugün bir açıklama yapan Erdoğan, "Dünyada iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Birinci üstad Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır" iddiasında bulunuyordu.

Erdoğan burada da durmuyor, "Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal" ifadesini kullanıyordu.

Peki, bu kadar övdüğü bu isim nasıl biliniyordu?

Ettiği küfürler, gerici yazıları, kadın düşmanlığı...

Karakaya uzun yıllar gerici gazetelerde çalıştı, bunlar arasında Milli Gazete ve Vakit vardı, sonra Akit oldu durağı.

Erdoğan'ın çözüm sürecinde "akil insan" bile oldu.

Bu akil insan ve aynı zamanda Erdoğan'ın örnek aldığı ismin birkaç yazısını "yorumsuz" olarak aktarıyoruz:

Gezi Direnişi sırasında yazdığı bir yazıdan bölüm:

"Ulan “köpek oğlu köpek!”

Ulan pezevenk!..

Ulan kaltak!..

“Demokratik hak”ların “taş”larla, “mo-lotof”larla, “tabanca” ve “bıçak”larla istendiği nerede görülmüş?.

Hem saldırıyorsun, hem de “Anneee!.. Polis beni dövdü” diye ciyaklıyorsun!..

Polis niye dövdü seni?..

Nerede dövdü?..

“Çay bahçesi”nden dönerken mi dövdü, yoksa “kütüphane” veya “piknik”ten dönerken mi?..

Ulan, yolda yürüyen adamı polis niye dövsün, niye tazyikli su sıksın?.

Senin ne “b.k” işin vardı orada?.."

***

Ali İsmail'in ölümünün ardından bunları yazmıştı:

Ne malûm dövülerek öldürüldüğü,

Belki,

Kafasını taşlara çarpmıştır!..

Belki de

Koşarken dengesini kaybedip kafasını duvara çarpmıştır!

Ya da,

Ne bileyim, merdivenden düşmüştür!”

***

Roboski'de 34 sivilin katledilmesine ilişkin yazdığı yazıdan bir bölüm:

"Uludere'ye hemen her gün ve hemen her fırsatta 'ağıt' yakanlar, 'PKK'nın ekmeğine yağ' sürmektedir...

Açık ve net söylüyorum

Uludere için akıtılan 'gözyaşı',

PKK için 'cansuyu'dur!..

Ben bunu bilir, bunu söylerim!.."