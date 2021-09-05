Erdoğan’ın okul arkadaşına bir ihale daha: Son 11 yılda 332,6 milyon lira

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda 1883 yılında inşa edilen ve günümüzde Marmara Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak kullanılan tarihi yapı restore edilecek.

BirGün'den Seda Balmumcu'nun haberine göre, restorasyon ihalesini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuldan arkadaşı olarak da bilinen, son yıllarda aldığı büyük tarihi yapıların restorasyon ihaleleri ile dikkat çeken müteahhit Hasan Gürsoy’un firması aldı.

Dört teklifin verildiği ancak iki teklifin geçerli kabul edildiği restorasyon ihalesi, 14 milyon 770 bin 196 liralık bedelle Gürsoy Grup Restorasyon San. ve Tic. AŞ firmasına verildi. İhale sözleşmesine göre restorasyon işi, 30 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacak.

Çok sayıda restorasyon ihalesi almıştı

Sultanahmet’teki 138 yıllık tarihi binanın restorasyon ihalesini alan Gürsoy, geçmişte çok sayıda tarihi yapının restorasyon ihalesini de almıştı. Söz konusu ihaleler arasında Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Galatasaray Üniversitesi, Hasan Paşa Gazhanesi, Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyonları da bulunuyor.

Çoğunluğu restorasyon ihalesi olmak üzere Hasan Gürsoy ve ailesine ait firmalar, son 11 yılda kamu kurumlarından 332 milyon 639 bin 196 TL’lik ihale aldı.

Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası

Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda bulunan bina, 1883 yılında Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı için inşa edildi. “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi” olarak da kullanıldı. 27 Aralık 1977 gecesi çıkan yangında, dış duvarları hariç tamamen kül olan bina, aslına uygun olarak restore edilerek, 30 Mart 1984’te Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olarak hizmete açıldı.