Erdoğan'ın NATO üyeliği karşılığında istediği Zarakolu: 'Hapse girer, çok uzun yatarım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'e NATO üyeliği başlığında "İsveç'ten en son 30 teröristi istedik, 'vermeyiz' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz" diye seslenmişti.

Erdoğan'ın İsveç'ten istediği isimlerden biri olduğu belirtilen Ragıp Zarakolu'ndan açıklama geldi.

Bianet'in İsveç basınından aktardığı "Türkiye, İsveç'i NATO'ya sokmak için Ragıp Zarakolu'yu istiyor" başlıklı haberde, Zarakolu'nun açıklaması yer aldı.

Haberde Zarakolu'nun şu ifadeleri aktarıldı:

Zarakolu, "Türkiye'ye adım attığım an derhal hapse girer ve çok uzun süre yatarım" diyor.

Zarakolu İsveç'in ilkelere bağlı bir ülke olduğuna ve Erdoğan'ın iç siyasette puan kazanma girişimine katkıda bulunmayacağına eminim, diyor.