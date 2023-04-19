Erdoğan'ın nakit parası bitti, çocuklara 'aranızda bölüşün' diye işaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da Deprem Konutları Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılmış, bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı açıklamalarda "Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor, seçim önce milletin kalbinde sonra sandıkta kazanılır" ifadelerini kullanmıştı.
Tören sırasında yanında bulunan çocuklara 200 lira dağıttığı görülen Erdoğan'ın nakit parası bitince "Aranızda bölüşün" diye işaret yaptığı anlar kameralara yansıdı.