Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu düzenlemeye AKP'li vekiller karşı çıktı

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'müjde' olarak açıklanan "bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacağına" dair düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

Birgün'de yer alan habere göre, daha önce Cahit Özkan tarafından açıklanan kamu çalışanlarının, kamu kurumlarında staj yapabileceklerine dair madde teklifte yer almıyor.

Hukuk fakültelerinin sayısında yaşanan artış ve akabinde hukuk öğrencilerinin yeterince yetişemediğini işaret eden AKP'li Milletvekili Ramazan Can, bu açığın en azından stajda kapatılması gerektiğini söyledi. Can, avukatların başka iş yapıp yapmamasıyla ilgili, bağdaşıp bağdaşmamayla ilgili bu yüzden problemler olduğuna dikkat çekti, "Bütün bunlarla ilgili -en azından Genel Kurul’a gelene kadar- bir çalışma yapmamız lazım diye düşünüyorum ben" dedi.

AKP'li vekillerin Erdoğan’ın bizzat 'müjde' diyerek açıkladığı düzenlemeye karşı tavırları dikkat çekti.