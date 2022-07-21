Erdoğan'ın mitinglerini böyle doldurmaya çalışıyorlar: Zorla katacaklar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

İYİP Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, miting öncesi Kayseri Şeker yönetiminin çalışanlarına mitinge katılım zorunluluğu getirdiğini söyledi.

Ataman, “Sayın Cumhurreisinin 23 Temmuz Kayseri mitingi eminim ki dolup taşacaktır. Sadece Kayseri Şeker’in çalışan sayısı 3500. Daha kaç şirkete katılım zorunlu'dur mesajı attırdılar belli değil. Bindirilmiş kıtalarla iktidarını yürütenlerden kurtulmaya az kaldı” dedi.

İşçilere gönderilen mesaj ise şöyle:

“Arkadaşlar Cumhurbaşkanı cumartesi günü Kayseri’ye geliyormuş. Kayseri Şeker olarak devletin yanında oldugumuzu göstermek icin cumartesi günü saat 15:30’da fabrikada olunması gerekmektedir. Servisler normal güzergahlardan 14:30’da çıkıp fabrikaya gelecek burada yoklama alınacak sonra meydana geçilecektir. İzinde olup şehir dışında ve olanlar çok çok önemli mazereti olanlar dışında katılım zorunludur. Önemli mazereti olanlar özelden bana bildirsin.”