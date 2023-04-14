Erdoğan'ın mitinginde AKP'li milletvekili adayına tepki: 'Toprak senin gözünü doyursun'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Malatya'da gerçekleştirdiği miting öncesinde bir kişi, AKP 2. Sıra Milletvekili Adayı ve önceki AKP İl Başkanı İhsan Koca’ya tepki gösterdi.

Miting öncesi alanda bulunan bir kişi polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan Koca’ya seslenerek, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter. Toprak senin gözünü doyursun" dedi. Koca’ya tepki gösteren kişi çevredekiler tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.

İhsan Koca, 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana AKP Malatya İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Koca, mevcut milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin ardından 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. (ANKA)