Erdoğan'ın mitinginde açılan Sinan Ateş pankartları toplatıldı

Ankara’da silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakınları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde pankart açtı.

Tele1'deki habere göre, Ateş’in yakınları "Sinan için adalet" sloganı atarak seslerini Erdoğan’a duyurmaya çalıştı. Polisin müdahalesiyle Sinan Ateş pankartları toplatıldı.

Sinan Ateş’in öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirici olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Doğukan Çep de dahil olmak üzere 13 kişi tutuklandı.