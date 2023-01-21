Bursa Valiliği miting öncesi Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti

Muğla Valiliği, resmi sosyal medya hesabından AKP videosu paylaşmış, valiliğin paylaşımında, "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri yer almıştı.
Devletin resmi kurumunun Twitter hesabından siyasi parti videosunun paylaşılması sosyal medyada tepki çekmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'da düzenleyeceği miting öncesi Bursa Valiliği de Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti.
Valilik genelge çıkararak il sınırları içinde görev yapan memurların "Erdoğan’ın Bursa mitingine katılımının sağlanmasını" istemişti.