Erdoğan'ın mitingi nedeniyle yolcu uçağı saatlerce bekletildi

Adana'da önceki gün saat 13.20'de Adana-İzmir seferini yapması beklenen Sun Express'e ait uçak üç kez rötar yaptı.

Rötar nedeniyle saatlerce havalimanında bekletilen ve uzun süre muhatap bulamayan yolcuların duruma tepki göstermesi sonrası "yetkililer" gecikmenin nedenini "Antalya'daki kötü hava koşulları" olarak açıkladı.

Beklemekten perişan olan yolcular, yaklaşık 6 saat uçağa alındı. Uçak içerisinde de 1 saat bekletilen yolculara anons edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı trafiği nedeniyle VIP kuralları gereği" gecikme olduğu söylendi.

Yolcular duruma tepki gösterirken yaşanan karmaşa esnasında bir kişi bayıldı. Fenalaşan yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan görevli ekip karmaşayı yatıştırmaya çalışırken pilot tarafından "polis çağrılacağına dair" tehdit benzeri anons yapılması da uçaktaki yurttaşları kızdırdı.

Bazı yolcular yaşanan bu durum nedeniyle şikayetçi olacağını belirtti.