Erdoğan'ın 'mal varlığı' açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı.

YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise 47,82 oldu.

Kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mal varlığı" da resmen duyurulmuş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

Güneysu-Dumankaya Köyü'nde 2 bin metrekare arazi: 10 bin TL değerinde, edinme tarihi 1988

Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi: 7 milyon 695 bin TL değerinde, edinme tarihi 2019

Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi: 7 milyon 695 bin TL değerinde, edinme tarihi 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 lira 60 kuruş,

Nezninde 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira.