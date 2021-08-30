Erdoğan’ın makam aracı ziyaret ettiği ülkelere kargo uçaklarıyla götürülüyormuş

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının ziyaret ettiği ülkelere Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla götürüldüğünü yazdı.

Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ gezisine katılan Selek, Cumhurbaşkanı uçağından notlar kaleme aldı.

Selek, "En çok merak ettiğim şey; Cumhurbaşkanı'nın makam aracının ülkelere nasıl götürüldüğüydü. Acaba araçları konuk ülkeler mi tahsis ediyor?" diye düşünüyordum Meğer Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla götürülüyormuş. Bunun için görevli subay ve astsubaylar bulunuyor. Dünyanın her yerinde bu yöntem uygulanıyormuş. Güvenlik açısından çok önemli." ifadesini kullandı.