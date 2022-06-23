Erdoğan'ın maaşına ilişkin AKP'den çağrı: 'Gelin bunu çıkaralım'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, ''Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili bir artış talep etmedi'' dedi ve şöyle konuştu:

"2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,7 şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli.

Cumhurbaşkanımızın talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı. 3 bine yakın milletvekilinin maaşlarında bir artış olmayacağı anlamına geliyordu. Konu cumhurbaşkanımıza arz edildi. Buradan bir çağrı yapıyorum. Milletvekili maaşlarını cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmasından çıkaralım. Bunu neden cumhurbaşkanı maaşına artış yapıyor gibi gösteriyorlar. Son derece çirkin bir yaklaşım."