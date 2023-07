Erdoğan’ın koruma ordusu için günlük maliyet 2,6 milyon TL

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023 yılının ilk 6 aylık harcamalarını açıkladı. EGM’nin mali tablolarına göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk 6 ayında 472 milyon TL 142 bin TL harcayarak yeni bir harcama rekoruna imza attı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan’ın koruma ordusu için sadece ocak-haziran ayları arasında yapılan harcama ise günlük 2 milyon 623 bin TL’ye geliyor. Bu para da güncel asgari ücret ile kıyaslandığında ise daha çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor.

Buna göre, Erdoğan’ın korumanın sadece bir günlük bedeli yaklaşık 230 asgari ücretlinin maaşına denk gelirken bir aylık koruma ordusunun bedeli ise yaklaşık 7 bin asgari ücretlinin maaşına denk geliyor.

Uyuşturucu ile mücadeleden bile daha fazla

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2022 yılında 526 milyon 868 bin TL, 2021’de 306 milyon TL ve 2020’de ise 263 milyon TL harcamıştı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.

Koruma ordusu sık sık gündem oluyor

Öte yandan Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan’ın konvoyunu helikopterler de korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."