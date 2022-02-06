Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama” suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs. suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında şu bilgi verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.” (ANKA)