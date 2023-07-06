Erdoğan'ın konvoyuna yumurta attığı iddia edilen Seçil öğretmene 9 yıl sonra güzel haber

Olay, 22 Kasım 2013'te Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, konaklayacağı otele gittiği sırada koruma araçlarından birinin ön kısmına yumurta isabet etti. Bir binanın üçüncü katından konvoya yumurta atıp, hakarette bulunduğu iddiasıyla Kireçhane Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Seçil Esmanur Erdem, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Erdem, serbest bırakıldı.

17 yıllık öğretmen Erdem hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hapis cezası ertelenip, 7 bin 80 bin lira para cezası verilen Erdem, hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu'nca (YDK) sürdürülen soruşturmada da Eylül 2014'te memurluk mesleğinden ihraç edildi.

Erdem, üst mahkemelere bulunduğu temyiz itirazlarından olumlu sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bireysel başvuruyu inceleyen AYM, delillerin somut olmadığı ve adil yargılanma kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği görüşü ile cezayı bozdu.

Bozma kararı sonrası Trabzon İdare Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Erdem'in oy çokluğu ile haklı olduğuna hükmedildi. Erdem, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazanıp, yeniden atandığı okulda öğretmenlik mesleğine geri döndü.