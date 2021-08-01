Erdoğan'ın konvoyu geçerken bir yurttaş isyan etti: O kadar can giderken neredeydiniz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten geçen konvoyuna bir yurttaşın tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Marmaris'te bir yurttaş, Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında tepki gösterdi.

Yol TV'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yurttaşın "O kadar can giderken neredeydiniz?” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

İşte o anlar:

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