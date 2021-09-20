Erdoğan'ın 'kira' açıklamasına bir tepki de özel okul öğretmenlerinden

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında artan kira fiyatlarıyla ilgili "abartılacak bir şey yok" açıklamasına tepkiler sürüyor.

Birlik Sendikasından yapılan açıklamada "Barınma haktır" denilerek ne kiraların fahiş artışının ne de öğretmenlerin çok düşük ücretler almasının kabul edilebilir olduğu belirtildi.

Sendikanın Özel Okul Öğretmenleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada da Erdoğan'a tepki gösterildi. Açıklamada " 'Kiralarda abartılacak bir şey yok'muş. Kiralar bir özel okul öğretmeninin bir aylık maaşına eş ya da daha fazla! Özel okul öğretmenleri aldıkları maaşlarla kiralarını ödeyemiyor. Bir şekilde kiralarını ödeseler bile geçinmek için ellerinde kalan para sıfır. Bu durum kabul edilemez" denildi. Açıklamada özel okul öğretmenlerine emeklerinin karşılığını almak için mücadele etmeleri ve sendikalı olmaları çağrısı yapıldı.