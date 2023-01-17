Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 'beşli çete' davası reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davanın reddedildiğini duyurdu.

Avukat Çelik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli '5'li Çete, yolsuzluk' özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.