Erdoğan'ın katılacağı 'AKP Gençlik Şöleni'ne plakalarını kapatarak gittiler

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği "Büyük Gençlik Şöleni" bugün Adana Şehir Stadyumu'nda yapılacak. Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik öncesi için çevre illerden yola çıkan araçların plakalarını kapatarak gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, ''Ak Gençler Adana'da bir şölen düzenliyor.Katılım yoğun gözüksün diye bir çok ilden de taşımalar yapılıyor. Aynı güzergahta yolculuk yapan vatandaşlarımız video çekip göndermişler. Şölene giden araçların plakalarını kapatmışlar. Bunun bir değil, bir çok sebebi olabilir. Şaşırmadım'' ifadelerini kullandı.