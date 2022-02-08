'Erdoğan'ın kaseti için İran'a gittiler' demişti: İki CHP'li vekilin ismini açıkladı

Eski CHP'li olan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2007 yılında iki CHP'linin Erdoğan'ın bir kasetine ulaşmak için İran'a gittiği ancak dolandırıldığını söylemişti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Kulislerde İran’a giden iki CHP milletvekili olarak Bayram Meral ve Halil Tiryaki isimleri gündeme geldi" ifadesini kullandı.

Sayan ne demişti?

Savcı Sayan, katıldığı bir televizyon programında olaya ilişkin şu iddiaları dile getirmişti:

"Şu anda yaşayan 2 CHP milletvekiline İran'dan bir dolandırıcı geldi. Erdoğan'ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği görüntünün videosu elimizde diyerek para talep etti."

"Partinin kasasından önce bir 10 bin dolar sonra bir 10 bin dolar daha alarak İran'a gittiler. İran'da 3 gün uğraştılar. Ağrı İl Başkanı, ilçe başkanlarımız devreye girdi. O adam paraları aldıktan sonra, 'PKK'lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!'.. Bizim il başkanını aradılar 'Ne olursunuz bizi kurtarın, İran'da rehin kaldık..' Gittiler ve kaça kaça geldiler."