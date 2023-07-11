Erdoğan'ın kararının ardından İsveç Başbakanı'ndan açıklama: 'İkili güvenlik diyaloğu kuracağız'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinin ardından Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına ilişkin, "İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması yönünde çok büyük bir adım atıldığını belirten Kristersson, Türkiye ile işbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracaklarını söyledi.

İsveç'in Türkiye'ye Madrid'de verdiği taahhütlere uymaya devam edeceğinin de ifade eden Kristersson, "Bu, İsveç'in uzun vadeli bir taahhüdü. NATO üyesi olmak için yaptığımız bir şey değil" dedi.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de görüşmede ele alındığını söyleyen Kristersson, "İsveç olarak Türkiye'nin AB sürecini destekliyoruz. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda da desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kuran yakma eylemlerine de değinen Kristersson, "Bu provokasyonlar İsveç'in NATO'ya girmemesi için yapılmıştı. Ayrıca Türkiye ve Müslümanlara hakaret etmek için yapılmıştı. Bence bunu yapanlar aklını başına almalı ve tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı görmeli" dedi. (AA)