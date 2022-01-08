Erdoğan'ın kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma

İstanbul Eyüpsultan'daki tarihi Rami Kışlası'nın bölgede yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında müze olarak düzenlenecek olması nedeniyle buradaki kuru gıda toptancısı esnaf için TOKİ tarafından Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı inşa edildi.

Yeni gıda halinin ulaşım sistemine bağlanarak çevresiyle bütünlük arz edecek şekilde tamamlanması amacıyla özel mülkiyete ait bazı taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre acele kamulaştırma kararı ile 300 hanede yaşayan yaklaşık 700 kişi mağdur oldu. Mağdur olan vatandaşlar kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi dava açtı.

Yürütmeyi durdurma kararı

Davaya bakan Danıştay 6.Dairesi, acele kamulaştırma kararı alınan taşınmazın imar planlarında “konut” alanında kaldığını, kamu hizmeti alanı fonksiyonuna sahip olmadığını, özel kullanım alanında kaldığını kaydetti.

İmar planlarına aykırı olan dava konusu acele kamulaştırma işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğacağı vurgulandı.

Danıştay, davacının yürütmenin durdurulması istemini kabul etti ve 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere oybirliği ile karar verdi.