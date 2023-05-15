Erdoğan'ın Karadeniz oyları eridi: AKP'de kayıp yüzde 10'a dayandı

Seçimlerde AKP ve Tayyip Erdoğan, en güçlü olduğu Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 8-9 arası oy kaybetse de yine birinci çıktı.

Evrensel'de yer alan değerlendirmeye göre Rize’de uzun yıllar sonra CHP 1 vekil kazandı. Karadeniz’de yine bazı illerde AKP vekil kaybetti. Karadeniz’de MHP hem oy sayısını hem de vekil sayısını artırdı.

AKP’nin yüzde 10 oy kaybettiği Rize’de CHP oyunu yüzde 8 artırdı. 2018’de Rize’den üç vekil çıkaran AKP’de bu sayı 2’ye düştü. CHP uzun yıllar sonra kentten 1 vekil çıkardı. Rize’de 2018’de Erdoğan yüzde 77 oranında oy alırken 2023’te bu oran yüzde 72,79’a düştü.

Artvin’de ise hem AKP ve Erdoğan hem de CHP’nin oy oranı 2018’e göre düştü ama sonuç değişmedi. Artvin’de AKP ve CHP 2018’de olduğu gibi birer vekili paylaştı.

AKP Samsun’da da yüzde 9 oy kaybetti ama vekil sayısı değişmedi. Kentte CHP yüzde 2 oranında oy artırırken, 2018’de olduğu gibi CHP 2, MHP 1, İYİP 1 vekil çıkardı.

AKP Trabzon'da da eridi

Trabzon'da AKP diğer bölge illerinde olduğu gibi yüzde 8 oy kaybetti. Kentte Erdoğan da 2018’e göre yüzde 3,5 oranında oy kaybetti. Ancak Trabzon’da vekil dağılımı değişmedi. 2018’de olduğu gibi AKP 4, CHP 1 ve İYİP de 1 vekil çıkardı. Giresun’da da yüzde 10 oy kaybeden AKP 1 vekil kaybetti. CHP yine 1 vekil çıkarırken AKP’nin kaybettiği vekil MHP’ye geçti.

Sinop’ta AKP 2018’e göre tam yüzde 13 oy kaybetti. CHP ise oylarını 1,5 puan artırdı. Kentteki 2 vekili AKP ve CHP paylaştı.

Gümüşhane’de de AKP 1 vekili oyunu yüzde 7 civarında artıran ortağı MHP’ye kaybetti. AKP’nin kentteki oy oranı yaklaşık yüzde 9 yakın düştü. Bayburt’ta ise sayısı 1’e düşen vekili yine AKP aldı. Erdoğan’ın oyu da 2018’e göre düştü.