Erdoğan’ın Kaftancıoğlu’na açtığı tazminat davası reddedildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "DHKP-C militanı" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu suçlamaya yanıt verirken “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu dava, bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tazminat talebini reddetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da mahkeme kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Dava sürecine ilişkin bilgilerin aktarıldığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 08.01.2021 tarihinde yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu 'DHKP-C militanı' olmakla suçlamıştı. Erdoğan’ın yaptığı açıklama üzerine Kaftancıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' ifadesi nedeniyle Erdoğan Kaftancıoğlu hakkında 'kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davası bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü ve dava mahkeme tarafından reddedildi”. (ANKA)